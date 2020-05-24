Украинский игрок «Санкт-Паули»: не знаю ни одного гея в футбольном мире Германии

Украинский футболист «Санкт-Паули» Борис Тащи рассказал о личном отношении к геям.



«Считаю, каждый человек вправе делать то, чего хочет. У каждого должна быть свобода выбора. Это абсолютно нормально и правильно.



У нас в команде геев нет. Может, какие-то скрытные, но так — нет. Чтобы сказать официально, кто сегодня гей в футбольном мире Германии, – не знаю ни одного. К этому в Германии относятся нормально, не только в „Санкт-Паули“. Вообще, в Европе к этому относятся нормально. И, считаю, это нормально», — сказал Тащи в интервью на канале «Бомбардир» в YouTube.

Тащи выступает в составе «Санкт-Паули» с 2019 года. Выступал за такие команды, как московское «Динамо», «Штутгарт», «Дуйсбург», и другие клубы.