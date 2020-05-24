«Однажды я вернусь!» Икер Касильяс вспомнил последний матч в футболке «Реала»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс вспомнил последний матч в майке «сливочных». Голкипер опубликовал фотографию в «Твиттере».

«Последний матч в Мадриде. Однажды я вернусь!» — написал Касильяс.

Посмотреть фотографию можно в "твиттере" Икера Касильяса.

Икер Касильяс защищал цвета «Реала» с 1998 по 2015 год, после чего перешёл в лиссабонский «Порту». Чемпион мира (2010), чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» (2000, 2002, 2014). В феврале 2020 года вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья.

«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, приостановленного из-за пандемии коронавируса.