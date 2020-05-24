Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.
«Сразу говорил, что коронавирус есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы никуда не ходили. Хотя знакомые заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьёзнее относитесь». Вот многие и заболели теперь. Среди друзей заболевших нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.
Народ во Владикавказе провёл митинг, оспаривая существование коронавируса? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга», — сказал Камболов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью Руслана Камболова доступно на «Чемпионате».
- 24 мая 2020
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
03:02
-
02:39
-
02:21