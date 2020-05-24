«Милан» включился в борьбу за Марио Гётце
Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia.
По данным источника, руководство «Милана» планирует усилить линию атаки из-за возможного ухода шведа Златана Ибрагимовича.
Сообщалось, что в услугах 27-летнего немецкого футболиста заинтересованы «Рома» и «Лацио».
Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.
Вчера, 23 мая, «Боруссия» подтвердила, что Гётце уйдёт из клуба летом.
Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Марио Гётце уйдёт из клуба летом
- 24 мая 2020
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
03:02
-
02:39
-
02:21
Партнерский контент