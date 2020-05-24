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«Милан» включился в борьбу за Марио Гётце

«Милан» включился в борьбу за Марио Гётце
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гётце может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia.

По данным источника, руководство «Милана» планирует усилить линию атаки из-за возможного ухода шведа Златана Ибрагимовича.

Сообщалось, что в услугах 27-летнего немецкого футболиста заинтересованы «Рома» и «Лацио».

Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.

Вчера, 23 мая, «Боруссия» подтвердила, что Гётце уйдёт из клуба летом.

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Марио Гётце уйдёт из клуба летом
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