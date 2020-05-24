Камболов рассказал, как отнёсся к уходу Сёмина из «Локомотива»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов рассказал, как отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Как отнёсся к уходу Сёмина? Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьёзные причины появились, не знаю. Если подумать, пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать Палычу здоровья. Уверен, у него ещё есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе», — сказал Камболов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью Руслана Камболова доступно на «Чемпионате».