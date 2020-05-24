Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Камболов рассказал, как отнёсся к уходу Сёмина из «Локомотива»

Камболов рассказал, как отнёсся к уходу Сёмина из «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов рассказал, как отреагировал на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Как отнёсся к уходу Сёмина? Разговоры об этом ходили давно. Слышал, если «Локомотив» закончит наверху таблицы, то Сёмин останется. А тут открываю и вижу, что тренер покидает команду. Какой-то логики тут не найдешь. Наверное, серьёзные причины появились, не знаю. Если подумать, пусть уже команда доиграет сезон. Неожиданно для всех, в том числе для меня. Хочу пожелать Палычу здоровья. Уверен, у него ещё есть силы и желание возглавить команду, которая ему по душе», — сказал Камболов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью Руслана Камболова доступно на «Чемпионате».

Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020