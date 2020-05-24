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Камболов: мне больше всех в «Краснодаре» придётся сдерживаться, чтобы не материться в игре

Камболов: мне больше всех в «Краснодаре» придётся сдерживаться, чтобы не материться в игре
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов отметил, что игрокам придётся себя сдерживать, чтобы не использовать нецензурную лексику во время матчей без зрителей. Напомним, чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

«Будет ли теперь слышно мат в трансляции? Все всё прекрасно понимают. Да, где-то придётся себя сдерживать. Зато тренера будет лучше слышно. Кому в „Краснодаре“ придётся больше всего сдерживаться? Как раз мне. Ха-ха! Надо будет поаккуратнее. Хотя всё в рабочем режиме. Психов у нас нет, чтобы ругаться, просто подсказываем друг другу», — сказал Камболов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью Руслана Камболова доступно на «Чемпионате».

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