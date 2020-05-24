«У него характер победителя». Лингард сравнил Ибрагимовича с Джорданом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился впечатлениями от просмотра сериала «Последний танец», который посвящён баскетбольной команде «Чикаго Буллз» и лидеру команды Майклу Джордану.

«Очень вдохновляющий сериал. В команде были Деннис Родман, Скотти Пиппен, Майкл Джордан, они собирались вместе и делали своё дело. Было действительно вдохновляюще смотреть, как рабочая этика Джордана помогает одноклубникам становиться лучше. Отличная история.



Есть ли похожие люди в футболе? Назову Златана Ибрагимовича. Когда он пришёл в „Манчестер Юнайтед“, мы почувствовали эту ауру вокруг него. У него характер победителя, и это мотивировало нас выигрывать трофеи. Не у всех такое есть.



Он пришёл в „Юнайтед“ и сказал, что хочет выигрывать трофеи. В то время я был молод, как и Маркус Рашфорд, и, когда мы выиграли первый трофей, это сделало нас голодными до побед. Сказал бы, что Златан привнёс в команду победный дух», — приводит слова Лингарда beIN Sports.