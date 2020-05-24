Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жером Боатенг готов остаться в «Баварии», несмотря на интерес английских клубов

Жером Боатенг готов остаться в «Баварии», несмотря на интерес английских клубов
Футбол / Германия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что готов остаться в клубе в следующем сезоне.

«Ещё до прихода Ханс-Дитера Флика задумывался о своём будущем. Сейчас в „Баварии“ чувствую себя хорошо и могу представить, что останусь в клубе. Сфокусирован на „Баварии“ и на нынешнем сезоне.

Мне нужно доверие тренера и его штаба. Теперь оно снова у меня появилось. До прихода Флика я усердно тренировался, но не выходил на поле и не получал шанса войти в ритм. Это тяжело каждому игроку. Флик с самого начала сказал, что рассчитывает на меня и ценит мои навыки. Сейчас я снова наслаждаюсь футболом», — приводит слова Боатенга Goal.com со ссылкой на Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что «Челси», «Арсенал» и «Герта» интересуются Боатенгом.

«Челси», «Арсенал» и «Герта» поборются за Жерома Боатенга
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020