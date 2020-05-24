Жером Боатенг готов остаться в «Баварии», несмотря на интерес английских клубов
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг заявил, что готов остаться в клубе в следующем сезоне.
«Ещё до прихода Ханс-Дитера Флика задумывался о своём будущем. Сейчас в „Баварии“ чувствую себя хорошо и могу представить, что останусь в клубе. Сфокусирован на „Баварии“ и на нынешнем сезоне.
Мне нужно доверие тренера и его штаба. Теперь оно снова у меня появилось. До прихода Флика я усердно тренировался, но не выходил на поле и не получал шанса войти в ритм. Это тяжело каждому игроку. Флик с самого начала сказал, что рассчитывает на меня и ценит мои навыки. Сейчас я снова наслаждаюсь футболом», — приводит слова Боатенга Goal.com со ссылкой на Welt am Sonntag.
Ранее сообщалось, что «Челси», «Арсенал» и «Герта» интересуются Боатенгом.
«Челси», «Арсенал» и «Герта» поборются за Жерома Боатенга
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