Рейна поддержал акцию ультраправой партии Испании против карантина

Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», поддержал акцию протеста против карантина в Испании. Акция была организована ультраправой партией Испании Vox.
«Похоже, маленькие люди вышли на улицу, не так ли?» — написал Рейна на своей странице в «Твиттере», дополнив пост хештегами #демократия и #вместемысильнее.
В субботу, 23 мая, в разных городах Испании прошли массовые автомобильные протесты против карантина. Участники акции требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса и полной отмены карантинных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, которые негативно сказываются на экономике страны.
Напомним, из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании.
- 24 мая 2020
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