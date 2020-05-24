Баллак: ван Дейку очень повезло, что он не играет против Лэмпарда, Дрогба, Анри и Тевеса

Бывший полузащитник «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о защитнике «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке.

«Ван Дейку очень повезло, что он играет в эпоху, когда не сталкивается с Дидье Дрогба, Фрэнком Лэмпардом, Аланом Ширером, Тьерри Анри, Уэйном Руни, Робином ван Перси, Карлосом Тевесом, Эммануэлем Адебайором, Диего Костой, можно назвать многих. Не удивлён, что есть люди, считающие его лучшим защитником в истории Премьер-лиги», — приводит слова Баллака Voetbal International.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Ранее защитник играл в «Саутгемптоне», «Селтике» и «Гронингене».

«Ливерпуль», набрав 82 очка в 29 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.