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Девушка Даниэле Ругани: боялась, что заражение коронавирусом отразится на беременности

Девушка Даниэле Ругани: боялась, что заражение коронавирусом отразится на беременности
Футбол / Италия 0

Микела Персико, девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, рассказала, как перенесла заражение коронавирусом.

«Сейчас я в порядке. К счастью, у меня были лёгкие симптомы: потеря обоняния и вкуса, лихорадка, усталость. Нам с Даниэле в этом плане очень повезло. Самый большой страх заключался в том, что я беременна и вынуждена оставаться дома одна, потому что Даниэле тоже заболел и самоизолировался. Ещё я беспокоилась за семью — родители живут в Бергамо, и они рассказывали, что постоянно слышат звуки сирены скорой помощи.

В день, когда у Даниэле выявили коронавирус, я предположила, что тоже заразилась. Боялась, что это отразится на беременности. Это ведь новый вирус, мы не знаем, какие последствия могут быть, если им заразится беременная женщина. Первые дни были ужасными. Спрашивала у всех совета. К счастью, врачи меня успокоили», — приводит слова Персико Tuttosport.

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