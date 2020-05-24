«Бавария» предложила € 20 млн за защитника «Шахтёра» Додо. Им также интересуется «ПСЖ»

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Додо может продолжить карьеру во Франции или Германии, сообщает Le10sport.

По данным источника, «Пари Сен-Жермен» ищет правого защитника на замену Томасу Меньё, чей контракт с парижским клубом истекает 30 июня. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо интересовался 21-летним бразильцем. Сообщается, что донецкий клуб готов расстаться с игроком за € 30 млн, а мюнхенская «Бавария» предложила за защитника € 20 млн.

Додо перешёл в «Шахтёр» из бразильской «Коритибы» в январе 2018 года. Контракт футболиста с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Додо провёл за «Шахтёр» 24 матча во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 3 голевые передачи и заработал 2 жёлтые карточки.