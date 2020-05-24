«Бавария» предложила € 20 млн за защитника «Шахтёра» Додо. Им также интересуется «ПСЖ»
Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Додо может продолжить карьеру во Франции или Германии, сообщает Le10sport.
По данным источника, «Пари Сен-Жермен» ищет правого защитника на замену Томасу Меньё, чей контракт с парижским клубом истекает 30 июня. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо интересовался 21-летним бразильцем. Сообщается, что донецкий клуб готов расстаться с игроком за € 30 млн, а мюнхенская «Бавария» предложила за защитника € 20 млн.
Додо перешёл в «Шахтёр» из бразильской «Коритибы» в январе 2018 года. Контракт футболиста с донецким клубом действует до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Додо провёл за «Шахтёр» 24 матча во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 3 голевые передачи и заработал 2 жёлтые карточки.
- 24 мая 2020
-
17:24
-
17:16
-
17:10
-
16:38
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:47
-
15:34
-
14:54
-
14:51
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
Партнерский контент