Юрист Прокопец оценил возможность натурализации игрока «Аугсбурга» Эдуарда Лёвена

Юрист Михаил Прокопец рассказал, в каком случае российский полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен, у которого есть и немецкий паспорт, сможет сменить спортивное гражданство.

«В контексте Эдуарда Лёвена есть один простой нюанс. Так как он провёл официальные матчи только за молодёжную сборную Германии, есть шанс сменить спортивное гражданство. Но это возможно только в том случае, если до момента первой официальной игры за молодёжную сборную у него уже было российское гражданство. Если оно появилось после игры за сборную Германии, то шансов нет», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Аугсбург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0. Эдуард Лёвен открыл счёт на 6-й минуте матча.