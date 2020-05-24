Футболиста АПЛ заподозрили в групповом изнасиловании

Футболист английской Премьер-лиги, имя которого не называется, подозревается в участии в групповом изнасиловании на закрытой вечеринке, сообщает Daily Star.
Заявление в полицию написала женщина, которая сообщила, что на вечеринке ей в напиток подмешали какое-то вещество, после чего её изнасиловали несколько человек. По ее словам, когда она проснулась, на ней не было одежды, а на ногах были ссадины.
Пострадавшая утверждает, что голый футболист лежал рядом с ней в постели. На её вопрос спортсмен ответил, что у них был секс. Подруга пострадавшей уверяет, что на вечеринке та была в невменяемом состоянии и не могла согласиться на секс.
Напомним, 17 мая в западном Лондоне был задержан 19-летний нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Футболист был арестован по подозрению в изнасиловании девушки. Он был освобождён из-под стражи под залог.
- 24 мая 2020
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