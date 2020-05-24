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Футболиста АПЛ заподозрили в групповом изнасиловании

Футболиста АПЛ заподозрили в групповом изнасиловании
Футбол / Англия 0

Футболист английской Премьер-лиги, имя которого не называется, подозревается в участии в групповом изнасиловании на закрытой вечеринке, сообщает Daily Star.

Заявление в полицию написала женщина, которая сообщила, что на вечеринке ей в напиток подмешали какое-то вещество, после чего её изнасиловали несколько человек. По ее словам, когда она проснулась, на ней не было одежды, а на ногах были ссадины.

Пострадавшая утверждает, что голый футболист лежал рядом с ней в постели. На её вопрос спортсмен ответил, что у них был секс. Подруга пострадавшей уверяет, что на вечеринке та была в невменяемом состоянии и не могла согласиться на секс.

Напомним, 17 мая в западном Лондоне был задержан 19-летний нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои. Футболист был арестован по подозрению в изнасиловании девушки. Он был освобождён из-под стражи под залог.

Причиной задержания футболиста «Челси» Хадсона-Одои были обвинения в изнасиловании
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