Шикарный гол российского хавбека «Аугсбурга» Лёвена в матче Бундеслиги. Видео

Российский полузащитник Эдуард Лёвен забил мяч в матче 27-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (3:0).

В начале встречи футболист ювелирно выполнил удар со штрафного.

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23-летний Лёвен имеет немецкое и российское гражданство. За два года до рождения футболиста его родители, Ирина и Андрей, переехали в Германию. Он является воспитанником «Саарбрюккена». В нынешнем сезоне Лёвен принял участие в 17 матчах чемпионата Германии (шесть — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Игрок принадлежит «Герте», а за «Аугсбург» выступает на правах аренды. Контракт Лёвена с «Гертой» действует до лета 2021 года.