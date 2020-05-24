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«Уже думаю о причёске Тимощука». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»

«Уже думаю о причёске Тимощука». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки.

«Наконец-то! Уже думаю о твоей причёске, Анатолий Тимощук», — подписал фотографию Зинченко.

Ранее Зинченко призвал коронавирус оставить людей в покое и дать всем наслаждаться «нашей прекрасной игрой».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш английской Премьер-лиги был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет 25 очков.

Александр Зинченко обратился к коронавирусу
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