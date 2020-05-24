Правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию «Химок» в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», владелец Fix Price Сергей Ломакин готов полностью финансировать «Химки», что позволит клубу играть в Российской Премьер-Лиге.

Взамен Ломакин требует полного контроля над клубом: предлагает переименование в «Родину», собирается заниматься трансферами. Правительство Московской области отказывается от предложения. При этом одна букмекерская контора готова оказать команде помощь в размере 150 млн рублей, но правительство области тоже отказывается от такого предложения.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут спонсора до конца мая.

Напомним, нынешний сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе, однако позднее появилась информация, что команда может остаться в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ.