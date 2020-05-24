«Шальке-03». «Аугсбург» опубликовал шутливый твит после разгрома в Гельзенкирхене

В «Твиттере» «Аугсбурга» после победы со счётом 3:0 в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» появился шутливый пост.

«Их планы: „Шальке-04“. 2020: „Шальке-03“, — пошутила пресс-служба „Аугсбурга“.

Встреча прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась победой гостей. На 6-й минуте матча счёт открыл 23-летний российский полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен, у которого есть и немецкий паспорт. Во втором тайме, на 76-й минуте, хавбек Ноа-Джоэль Саренрен-Базее упрочил преимущество гостей. В концовке встречи, на 91-й минуте, нападающий «Аугсбурга» Серхио Кордова довёл счёт до разгромного.



«Аугсбург» набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке» (37) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.