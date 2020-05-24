«Ювентус» готов продать Игуаина не менее чем за € 18 млн

Туринский «Ювентус» летом готов продать аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, сообщает TuttoJuve.
Однако «Ювентус» не отпустит аргентинца после завершения сезона за сумму менее € 18 млн. Форвардом активно интересуется бывший клуб аргентинца «Ривер Плейт», также за Игуаина могут побороться английские «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс».
Игуаин не раз говорил, что хочет завершить карьеру в «Ривер Плейт».
Игуаин перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» в 2006 году. В 2013-м аргентинец перешёл в «Наполи». Цвета «Ювентуса» форвард защищает с 2016 года, его контракт истекает в 2021 году.
В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Милан» и «Челси». В нынешней кампании нападающий провёл 22 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 24 мая 2020
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