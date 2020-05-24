Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место на сборе «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место в городе Аша (Челябинская область), где башкирская команда проводит сбор перед возобновлением сезона.
«Письменный стол футбольного тренера. Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день — чтобы тренироваться. Вечер — чтобы думать. Первая неделя сбора подходит к концу. Полёт нормальный», — написал Евсеев в «Инстаграме».
«Уфа», набрав в 22 турах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт первенства запланирован на 21 июня. В следующем матче башкирский клуб на своём поле принимает «Тамбов». Встреча команд пройдёт без зрителей.
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