Журналист Палмери: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» привёл к 41 смерти от коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» привёл к многочисленным смертям от коронавируса, сообщил журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
«Согласно отчёту британской национальной службы здравоохранения, матч „Ливерпуль“ — »Атлетико" со зрителями на трибунах привёл к 41 смерти от коронавируса", — написал Палмери.
Матч состоялся 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой испанского клуба со счётом 3:2. На матче присутствовали 52 267 зрителей. На тот момент ни в Англии, ни в Испании не был введён карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
В настоящее время в Великобритании и Испании коронавирусом в сумме заразились более 539 тыс. человек. От заболеваний, вызванных вирусом, скончались более 65 тыс. человек.
- 24 мая 2020
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