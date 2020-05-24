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Гендиректор «Химок»: если не найдём спонсора, пойдём в ФНЛ

Гендиректор «Химок»: если не найдём спонсора, пойдём в ФНЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что в следующем сезоне клуб будет выступать в Футбольной национальной лиге, если не найдёт спонсора.

«Вопрос решится до конца месяца. Надеемся, инвестор появится. Сейчас ведутся переговоры. Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию «Химок" в Российской Премьер-Лиге. Финансировать клуб выразили готовность владелец Fix Price Сергей Ломакин и одна букмекерская контора.

Напомним, нынешний сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе.

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