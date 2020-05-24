Защитник «Урала»: Беларусь — не самая развитая страна, чтобы позволить людям не работать

Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в своей стране.
«Параллели c книгой Светланы Алексиевич про Чернобыль весьма очевидные. Особенно это было видно в начале пандемии: во всём мире идёт постоянный прирост, а в Беларуси — десятки или единицы человек. Сейчас прирост около тысячи, но не пишется, сколько сделано тестов. Может быть, сделали 900 — и все 900 идут в прирост. Тогда процент очень высок.
Понятно, что в Беларуси какие-то цифры скрываются, утаиваются от населения, но нужно понимать, что Беларусь не самая экономически развитая страна, чтобы позволить гражданам не работать, чтобы фабрики и заводы закрылись. Думаю, в этом тоже есть смысл.
Самое главное — чтобы люди, принимающие решения, несли ответственность за свои действия. Многие пенсионеры продолжают работать, дети ходят в школу. Естественно, правительство не хочет убивать свой народ, думаю, они держат руку на пульсе и пытаются не доводить до критической ситуации», — цитирует Золотова «Матч ТВ».
По последним данным, в Беларуси зафиксировано более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из-за этой инфекции в стране умерло 199 человек.
- 24 мая 2020
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