Боатенг: если футболист тратит деньги, это не означает, что он их не жертвует

Защитник «Баварии» Жером Боатенг призвал общественность не критиковать футболистов за высокие зарплаты.

«Люди не должны указывать пальцем на профессиональных футболистов. В это время все должны быть немного скромнее. Фотография, размещённая в социальных сетях, не обязательно говорит о жизни игрока. Тот факт, что футболист тратит деньги, не означает, что он ни на что не жертвует или что он высокомерен.



Например, Криштиану Роналду публикует фотографии из частных самолётов, но при этом жертвует миллионы. Другие игроки не публикуют подобные вещи, но живут так же. У каждого свой образ жизни, и каждый решает сам. Думаю, что здесь важно не обобщать», — приводит слова Боатенга Goal со ссылкой на Welt.