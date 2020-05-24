БАТЭ обыграл «Динамо» Брест в финале Кубка Беларуси, забив решающий гол на 120-й минуте
В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ со счётом 1:0 обыграл брестское «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживал матч арбитр Амин Кургхели. Ему ассистировали судьи на линиях Андрей Гетиков и Виктор Гетиков.
Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0, и встреча перешла в дополнительное время. За несколько секунд до окончания матча единственный гол забил Захар Волков.
БАТЭ в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси, установив новый национальный рекорд. По три раза почётный трофей выигрывали «Шахтёр» (Солигорск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) и «Белшина» (Бобруйск).
Несколько дней назад БАТЭ со счётом 3:1 обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси.
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