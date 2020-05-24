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БАТЭ обыграл «Динамо» Брест в финале Кубка Беларуси, забив решающий гол на 120-й минуте

БАТЭ обыграл «Динамо» Брест в финале Кубка Беларуси, забив решающий гол на 120-й минуте
Футбол / Прочие турниры 0

В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ со счётом 1:0 обыграл брестское «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживал матч арбитр Амин Кургхели. Ему ассистировали судьи на линиях Андрей Гетиков и Виктор Гетиков.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0, и встреча перешла в дополнительное время. За несколько секунд до окончания матча единственный гол забил Захар Волков.

БАТЭ в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси, установив новый национальный рекорд. По три раза почётный трофей выигрывали «Шахтёр» (Солигорск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) и «Белшина» (Бобруйск).

Несколько дней назад БАТЭ со счётом 3:1 обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси.

Кубок Беларуси. Финал
24 мая 2020, воскресенье. 17:00 МСК
БАТЭ
Борисов
Окончен
1 : 0
ДВ
Динамо-Брест
Брест
1:0 Волков – 120'
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