БАТЭ обыграл «Динамо» Брест в финале Кубка Беларуси, забив решающий гол на 120-й минуте

В финальном матче Кубка Беларуси БАТЭ со счётом 1:0 обыграл брестское «Динамо». Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Обслуживал матч арбитр Амин Кургхели. Ему ассистировали судьи на линиях Андрей Гетиков и Виктор Гетиков.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0, и встреча перешла в дополнительное время. За несколько секунд до окончания матча единственный гол забил Захар Волков.

БАТЭ в четвёртый раз в истории стал обладателем Кубка Беларуси, установив новый национальный рекорд. По три раза почётный трофей выигрывали «Шахтёр» (Солигорск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) и «Белшина» (Бобруйск).

Несколько дней назад БАТЭ со счётом 3:1 обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси.