«РБ Лейпциг» и «Майнц» на 2-м месте в истории по разнице мячей в двух матчах сезона
«РБ Лейпциг» дважды обыграл «Майнц» в нынешнем сезоне чемпионата Германии. «Быки» добились побед с общим счётом 13:0 (8:0, 5:0).
Как сообщает «твиттер» Gracenote Live, лишь однажды в истории Бундеслиги разница мячей в двух матчах одного сезона была больше. В чемпионате Германии сезона-1984/1985 мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Айнтрахт» из Брауншвейга с общим счётом 14:0 (10:0, 4:0).
«РБ Лейпциг», набрав 54 очка, вышел на третье место в Бундеслиге. «Майнц» (27) — на 15-м месте. В следующем туре «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с берлинской «Гертой». «Майнц» на выезде встретится с берлинским «Унионом». Матчи пройдут 27 мая. Лидером Бундеслиги является мюнхенская «Бавария», которая набрала 61 очко.
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