Мэр Мадрида: «Атлетико» выиграет ЛЧ. В этот раз на финале не будет работать Клаттенбург

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда выразил мнение, что победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне станет «Атлетико», которому не помешает арбитр Марк Клаттенбург.

Напомним, Клаттенбург обслуживал финальный матч Лиги чемпионов сезона-2015/2016 между «Реалом» и «Атлетико». Позже арбитр признал, что ошибочно засчитал гол в ворота «матрасников». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. В серии пенальти победил «Реал» и стал победителем турнира.

«Эту Лигу чемпионов выиграет „Атлетико“. Мы выбили обладателя трофея ("Ливерпуль". — Прим. «Чемпионата») в самом необычном сезоне за всю историю. Мы единственная команда, которая вышла в четвертьфинал. В третий раз нам повезёт, так как в этот раз на финале «Реал» — «Атлетико» не будет работать Клаттенбург", — приводит слова Мартинеса-Алмейды Marca.

Стоит отметить, кроме «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов уже вышли «Аталанта», «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг». Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.