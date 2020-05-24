«Кёльн» ушёл от поражения в матче с «Фортуной», забив два гола в концовке

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Кёльн» сыграл вничью с дюссельдорфской «Фортуной» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Обслуживал матч арбитр Беньямин Кортус. Ему ассистировали судьи на линиях Флориан Хефт и Марсель Пельгрим.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте автором забитого мяча стал Кенан Караман, которому ассистировал Стивен Скрыбски. На 58-й минуте хозяева могли сравнять счёт, но Марко Ут не реализовал пенальти. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Эрик Томми с передачи Скрыбски. Впрочем, хозяева сумели уйти от поражения. На 88-й минуте разрыв в счёте сократил Антони Модест с паса Доминика Дрекслера. В компенсированное время счёт сравнял Джон Кордоба с передачи Дрекслера.

«Кёльн», набрав 34 очка, поднялся на 10-е место в Бундеслиге. «Фортуна» (24) — на 16-м месте.