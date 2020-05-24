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«Боженька отвёл». Коваленко обсудила с Глушаковым его несостоявшийся переход в ЦСКА

«Боженька отвёл». Коваленко обсудила с Глушаковым его несостоявшийся переход в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Футболистка сборной России Ксения Коваленко в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» прокомментировала рассказ полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова о несостоявшимся переходе в ЦСКА.

«Фух, боженька отвёл», — написала Коваленко. «Так бы чаще видела меня», — ответил ей на своей странице Глушаков.

Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт в 2011 году. Полузащитник отметил, что находился чуть ли не в одной подписи от перехода в «армейский» клуб, а у его мамы дома лежит неподписанный контракт.

Глушаков и Коваленко не в первый раз вступают в шутливую перепалку в «Инстаграме». Полузащитник грозненского «Ахмата» ранее прокомментировал её тренировку с боксерской грушей.

«Ути, мой цветочек заговорил». Глушаков пообщался с футболисткой Коваленко в «Инстаграме»
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