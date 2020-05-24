Бузова поддержала семью Погребняка, заразившуюся коронавирусом

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выразила поддержку заразившейся коронавирусом семье нападающего «Урала» Павла Погребняка.

«Мы все держим кулачки», — написала Бузова в комментариях к посту жены футболиста Марии Погребняк в «Инстаграме».

За несколько последних дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В других клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня.

Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.