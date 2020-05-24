Банега, Окампос, Васкеc и де Йонг извинились за нарушение карантина

Футболисты «Севильи», устроившие вечеринку, извинились за нарушение правила карантина, сообщает официальный «Твиттер» клуба.



Лукас Окампос, Франко Васкес, Люк де Йонг и Эвер Банега опубликовали извинения на своих страницах в соцсетях.

Ранее жена Банеги опубликовала в соцсетях несколько фото с вечеринки, которые потом быстро удалила. В вечеринке участвовало около 12 человек.

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. При этом Ла Лига объявила о следовании строгому протоколу для снижения риска заражения коронавирусом.



В мае большинство регионов Испании начали выход из карантина. На первом этапе местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы. При этом гражданам нельзя собираться группами более 10 человек. Строгий карантин сохранился в Мадриде, в большей части Каталонии, в Кастилии и Леоне, а также в Валенсии.