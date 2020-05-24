Вернер – 1-й игрок в XXI веке, сделавший хет-трики в двух матчах сезона с одним соперником

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер установил рекорд Бундеслиги в XXI веке, сделав хет-трики в двух матчах сезона с одним соперником. Форвард забил по три мяча в матчах с «Майнцем» (8:0, 5:0).

Последний раз подобное удавалось экс-форварду «Байера» Ульфу Кирстену, который в сезоне-1998/1999 сделал хет-трики в матчах с гладбахской «Боруссией».

Вернер перешёл в «РБ Лейпциг» из «Штутгарта» в 2014 году. Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Германии (26 — в основном составе), в которых стал автором 24 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2023 года.