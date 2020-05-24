Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу, сообщает Sport.es.
Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер посетил дом, купленный им в прошлом году. Если нарушение специалистом карантина будет доказано, французский тренер заплатит штраф в размере € 1,5 тыс.
Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня. При этом Ла Лига объявила о следовании строгому протоколу для снижения риска заражения коронавирусом.
В мае большинство регионов Испании начали выход из карантина. На первом этапе местным жителям разрешается свободно перемещаться в пределах провинции или района, возобновляют работу кафе и рестораны, открываются парки и спортзалы. Строгий карантин сохранился в Мадриде, в большей части Каталонии, в Кастилии и Леоне, а также в Валенсии.
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