Руслан Нигматуллин показал, как он изменился за 26 лет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин показал, как он изменился за 26 лет.

«Из 19 в 45 лет. Просто здравствуй, просто как дела?» — написал Нигматуллин в своём «твиттере».

Нигматуллин является воспитанником казанского футбола. В бытность футболистом выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», «Верону», ЦСКА, «Салернитану», «Терек», СКА, «Локомотив-2» и «Маккаби Ахи» (Назарет). За сборную России провёл 24 матча и пропустил 18 голов.

Нигматуллин трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал национальный кубок. Участник чемпионата мира 2002 года. После завершения спортивной карьеры стал диджеем. За 8 лет гастрольной деятельности он провёл более 400 выступлений в городах России и мира.