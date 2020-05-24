Бранка: Месси не хотел покидать «Барселону» из-за чувства благодарности клубу

Бывший технический директор «Интера» Марко Бранка в эфире радио TMW рассказал, как в 2008 году миланский клуб безуспешно пытался приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Да, у нас было намерение его подписать, но Лео не хотел покидать „Барселону“. Он был очень благодарен за то, что дала ему „Барселона“. Дело было не только в деньгах, экономический аспект не всегда в приоритете», — приводит слова Бранки Marca.
Ранее бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что в 2006 году клуб мог потерять Месси, его был готов выкупить миланский «Интер» за полную сумму отступных, прописанную в контракте игрока, — € 150 млн.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (21 — в основном составе), стал автором 19 забитых мячей (три — с пенальти), отдал 12 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.
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