«Снова в деле». Джикия пошутил над Джано, показав ребёнка-дриблёра
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пошутил над полузащитником кипрского «Анортосиса» Джано Ананидзе.
Джикия в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, как ребёнок в красной футболке с 10-м номером на спине технично отдаёт пас не глядя партнёру. «Снова в деле», — подписал ролик футболист «Спартака».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
Ранее Ананидзе заявил, что Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов.
Джано: Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в таком клубе, как «Наполи»
- 24 мая 2020
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