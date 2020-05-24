«Снова в деле». Джикия пошутил над Джано, показав ребёнка-дриблёра

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия пошутил над полузащитником кипрского «Анортосиса» Джано Ананидзе.

Джикия в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, как ребёнок в красной футболке с 10-м номером на спине технично отдаёт пас не глядя партнёру. «Снова в деле», — подписал ролик футболист «Спартака».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее Ананидзе заявил, что Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов.