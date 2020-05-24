Юлиан Нагельсманн: «РБ Лейпциг» в матче с «Майнцем» не использовал ещё 11 голевых моментов
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу команды в выездном матче 27-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (5:0).
«Футболистам было непросто настроиться на матч, так как в первом круге мы обыграли „Майнц“ со счётом 8:0. Сегодня мы не использовали по меньшей мере 11 голевых моментов, что не так уж плохо в матче с командой, которая обороняется так низко. Наша цель — завершить чемпионат в первой четвёрке», — приводит слова Нагельсманна L'Equipe.
«РБ Лейпциг», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. В следующем туре лейпцигский клуб на своём поле встретится с берлинской «Гертой». Встреча состоится 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена».
«РБ Лейпциг» и «Майнц» на 2-м месте в истории по разнице мячей в двух матчах сезона
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