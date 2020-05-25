Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру

Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.

«Я думал, что это будет большой шаг в карьере, что я буду регулярно играть, выигрывать трофеи и завоюю любовь фанатов «Интера».

Я не хотел уходить из «Интера», даже когда Роберто Манчини покинул клуб, но отношение Франка де Бур ко мне было ужасным. Он относился ко мне так, будто я был подростком, которого перевели из молодёжной академии. Это было недопустимо.



Манчини наигрывал меня перед началом сезона, он верил в меня, и мне было очень грустно, когда он ушёл. Отношение де Бура ко мне было абсолютно неуважительным. Он разрушил мою карьеру. Я так и не понял, почему де Бур так ко мне относился. Я никогда не был в его планах. Он оставил меня вне заявки на последний предсезонный матч, а затем не позволял даже тренироваться с основным составом. Мне пришлось заниматься отдельно от всех. Я думаю, что он пытался заставить меня уйти. Я просто не могу это объяснить.

Практически никто из тех, кто был в команде «Интер» в то время, не отзывался хорошо о де Буре, которого уволили после пяти матчей. Все знали, что за тренер де Бур. Поэтому я до сих пор не могу понять, как ему удалось попасть в такой клуб, как «Интер». Я согласен с Джонатаном Биабиани, который сказал, что де Бур — худший тренер в истории «Интера». Ужасно, что все мои мечты были разрушены человеком, который пробыл в клубе всего два с половиной месяца», — приводит слова Джанера Football Italia со ссылкой на FCInterNews.