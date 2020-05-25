«Никогда не устану повторять». Серхио Рамос вспомнил свой гол на 93-й минуте финала ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил свой гол на 93-й минуте финала Лиги чемпионов сезона-2013/2014.

Футболист «Реала» опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с тренировки, на котором он празднует гол. «Минута 92:48. Шесть лет прошло с момента, который изменил нашу историю. Никогда не устану повторять это. Никогда не устану от этого чувства», — написал Рамос.

В финале Лиги чемпионов сезона-2013/2014, который состоялся 24 мая, «Реал» обыграл «Атлетико» со счётом 4:1 по итогам дополнительного времени. «Атлетико» вёл в счёте с 36-й минуты матча, однако на 92:48 минуте Рамос забил гол с углового, что позволило «Реалу» перевести матч в овертайм. В дополнительное время голы забивали Гарет Бэйл, Марсело и Криштиану Роналду.