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Саморано: экономические проблемы «Барселоны» не позволят ей купить Лаутаро Мартинеса

Саморано: экономические проблемы «Барселоны» не позволят ей купить Лаутаро Мартинеса
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Чили Иван Саморано прокомментировал информацию о желании «Барселоны» купить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Очень надеюсь, что Лаутаро останется в „Интере“. У „Барселоны“ есть экономические проблемы, которые не позволят ей подписать Мартинеса, поэтому, на мой взгляд, он останется. „Барселона“ должна будет заплатить € 100 млн. Лучше быть игроком стартового состава в „Интере“, чем сидеть на лавке в „Барселоне“, — цитирует Саморано Goal.

Ранее сообщалось, что 22-летний аргентинец отклонил предложение «Интера» переподписать действующий контракт на улучшенных условиях. Мартинес хочет продолжить карьеру в «Барселоне», с которой уже достигнута принципиальная договоренность. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году. В соглашении прописаны отступные в размере € 111 млн.

Лаутаро Мартинес отказался переподписать контракт с «Интером» на более выгодных условиях
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