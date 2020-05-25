Саморано: экономические проблемы «Барселоны» не позволят ей купить Лаутаро Мартинеса

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Чили Иван Саморано прокомментировал информацию о желании «Барселоны» купить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Очень надеюсь, что Лаутаро останется в „Интере“. У „Барселоны“ есть экономические проблемы, которые не позволят ей подписать Мартинеса, поэтому, на мой взгляд, он останется. „Барселона“ должна будет заплатить € 100 млн. Лучше быть игроком стартового состава в „Интере“, чем сидеть на лавке в „Барселоне“, — цитирует Саморано Goal.
Ранее сообщалось, что 22-летний аргентинец отклонил предложение «Интера» переподписать действующий контракт на улучшенных условиях. Мартинес хочет продолжить карьеру в «Барселоне», с которой уже достигнута принципиальная договоренность. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году. В соглашении прописаны отступные в размере € 111 млн.
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