Рафаэль Бенитес готов вернуться в «Ньюкасл» и уже определил две трансферные цели

Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес готов вернуться в свой бывший клуб «Ньюкасл Юнайтед», утверждает The Telegraph.

По данным источника, Бенитес согласен вновь возглавить «Ньюкасл Юнайтед» после того, как клуб будет приобретён инвесторами из Саудовской Аравии. Испанский специалист хочет видеть в клубе защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса и полузащитника «Челси» Росса Баркли.

Напомним, что Бенитес тренировал «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год.

На данный момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за € 342,7 млн суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Для завершения сделки требуется только одобрение руководства английской Премьер-лиги.