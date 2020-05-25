Евгений Левченко рассказал о новых правилах в нидерландских ресторанах после карантина
Бывший футболист раменского «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко сообщил, что он после 2,5 месяцев нахождения в карантине посетил с супругой ресторан в Нидерландах.
«Послекарантинный ужин! После 2,5 месяцев домашних арестов, вырвались вдвоём на ужин! Нарядились, костюм не надевал месяца 3 точно. Но новая реальность в ресторане: тарелки берёшь сам и ставишь сам на поднос, расстояние с официантом 1,5 метра минимум!» — написал Левченко на своей странице в «инстаграме».
42-летний Левченко является воспитанником донецкого футбола. В России выступал за ЦСКА (0 матчей в чемпионате России) и «Сатурн» (7 матчей). Также играл за «Шахтёр», «Витесс», «Хелмонд Спорт», «Камбюр», «Спарту», «Гронинген», «Виллем II» и «Аделаиду Юнайтед».
Левченко: мне неинтересно жить в России или на Украине — о людях здесь никто не думает
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