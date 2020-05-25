Защитник «Арсенала» Давид Луис мечтает завершить карьеру в «Бенфике»

33-летний бразильский защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис назвал клуб, в котором он планирует завершить игровую карьеру.

«В футболе все быстро меняется — что сегодня является правдой, завтра становится ложью, но мои чувства неизменны. Я люблю «Бенфику». Моя мечта — снова выйти на поле «Эштадиу да Луш» в их цветах.



Ради всего этого я живу, я чувствую, что значит «Бенфика» в моей жизни. Она больше чем любой игрок», – цитирует Луиса Evening Standart со ссылкой на официальный сайт лиссабонского клуба.

Напомним, Давид Луис выступал за «Бенфику» в период с 2007 по 2011 год и провёл за неё 130 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.