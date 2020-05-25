Симоне Индзаги: предпосылки к возобновлению чемпионата Италии существуют
Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ситуацию с возобновлением чемпионата Италии.
«Предпосылки к возобновлению чемпионата Италии существуют. Думаю, каждый тренер ждёт это событие. Независимо от места в турнирной таблице, до пандемии «Лацио» показывал невероятную игру. Есть желание начать всё заново. Настроение в команде? Мы ждём протокола от правительства, чтобы многое понять.
В наших спортивных центрах мы в полной безопасности, существует дистанцирование, нас проверяют каждый день. С завтрашнего дня мы вернёмся к групповым тренировкам», — цитирует Индзаги Goal.
«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги отстаёт от туринского «Ювентуса» всего на одно очко.
Симоне Индзаги близок к продлению контракта с «Лацио»
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