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Швайнштайгер: надеюсь, Гётце найдёт клуб, в котором он будет играть

Швайнштайгер: надеюсь, Гётце найдёт клуб, в котором он будет играть
Футбол / Германия 0

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поддержал своего соотечественника Марио Гётце, контракт которого с дортмундской «Боруссией» не будет продлён.

«Мы все знаем, что когда Марио Гётце был молодым, он считался очень талантливым и перспективным игроком. Сейчас, в возрасте 27 или 28 лет, это лучшие годы в футболе. Это не обязательно должен быть лучший клуб в Европе, но я надеюсь, что он найдёт клуб, в котором он будет играть», — приводит слова Бастиана Goal.

Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.

Ранее председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что полузащитник Марио Гётце покинет клуб в летнее трансферное окно.

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Марио Гётце уйдёт из клуба летом
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