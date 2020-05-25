Президент «Расинга»: Лаутаро Мартинес близок к переходу в «Барселону»

Виктор Бланко, президент аргентинского «Расинга», в котором выступал Лаутаро Мартинес, заявил, что игрок, ныне выступающий в «Интере», близок к переходу в испанскую «Барселону».
«У меня такое ощущение, что переход Лаутаро Мартинеса в «Барселону» очень близок, хотя я с ним давно не разговаривал. Какой бы ни была плата за трансфер, мы будем рады. Когда мы продали Лаутаро в «Интер», у нас возникла идея сохранить процент от любой будущей продажи. Мы решили сыграть на будущее, не зная, что случится и когда», — цитирует Бланко Marca.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов (2 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт аргентинца закончится в 2023 году. В соглашении прописаны отступные в размере € 111 млн.
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