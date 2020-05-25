Трансфер Кантона в «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Переход бывшего нападающего сборной Франции Эрика Кантона в «Манчестер Юнайтед» признан лучшим трансфером в истории АПЛ.
Кантона перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 1992 году из «Лидса» за € 1,34 млн. На втором месте находится переход Сола Кэмпбэлла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» на правах свободного агента. Замкнул тройку лучших трансферов в истории АПЛ переход Н'Голо Канте. В 2015 он перешёл из «Кана» в «Лестер». Сумма трансфера составила € 6,26 млн. Сейчас он защищает цвета «Челси».
Кантона выступал в составе «Манчестер Юнайтед» пять лет, с 1992 по 1997 год. За это время он четыре раза становился чемпионом Англии и дважды обладателем Кубка Англии. Француз провёл за клуб 179 матчей, забил 81 мяч и отдал 61 результативную передачу.
- 25 мая 2020
-
06:23
-
06:04
-
05:43
-
04:54
-
04:43
-
04:27
-
04:14
-
04:02
-
03:43
-
03:16
-
02:54
-
02:39
-
02:25
-
01:57
-
01:27
-
00:56
-
00:38
-
00:29
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 24 мая 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:34
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:25
-
22:19
-
21:59
-
21:57
-
21:44
-
21:34
-
21:30
Партнерский контент