Крунич: перед финалом Кубка России Слуцкий позвал на базу Харламова и Батрутдинова

Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким в столичном клубе.
«У него есть эта энергия, он открытый человек. Всё, что у него на уме, он тебе расскажет прямым текстом. Мне это всегда нравилось. Он много времени уделял разбору игры соперников. Потом долгое время работал в ЦСКА, где были отличные результаты. А потом поехал за границу. Думаю, там он стал более зрелым и опытным специалистом. Он — один из лучших тренеров в России.
У нас был финал Кубка России против «Локомотива» в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры. Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время», — приводят слова Крунича «Известия».
В чемпионате России Крунич провёл 96 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
- 25 мая 2020
-
06:23
-
06:04
-
05:43
-
04:54
-
04:43
-
04:27
-
04:14
-
04:02
-
03:43
-
03:16
-
02:54
-
02:39
-
02:25
-
01:57
-
01:27
-
00:56
-
00:38
-
00:29
-
00:09
-
00:05
-
00:01
- 24 мая 2020
-
23:44
-
23:39
-
23:34
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:25
-
22:19
-
21:59
-
21:57
-
21:44
-
21:34
-
21:30