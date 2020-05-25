Крунич: перед финалом Кубка России Слуцкий позвал на базу Харламова и Батрутдинова

Экс-игрок «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо» Бранислав Крунич рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким в столичном клубе.

«У него есть эта энергия, он открытый человек. Всё, что у него на уме, он тебе расскажет прямым текстом. Мне это всегда нравилось. Он много времени уделял разбору игры соперников. Потом долгое время работал в ЦСКА, где были отличные результаты. А потом поехал за границу. Думаю, там он стал более зрелым и опытным специалистом. Он — один из лучших тренеров в России.

У нас был финал Кубка России против «Локомотива» в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры. Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время», — приводят слова Крунича «Известия».

В чемпионате России Крунич провёл 96 матчей, отметившись 9 забитыми мячами и 14 результативными передачами.