Ван Перси рассказал, как ван Гал ударил его во время матча ЧМ-2014

Бывший форвард национальной команды Нидерландов Робин ван Перси рассказал про инцидент, который произошёл между ним и тогдашним главным тренером команды Луи ван Галом во время четвертьфинального матча с Коста-Рикой на чемпионате мира 2014 года.

«Когда основное время закончилось, мы собрались в сторонке, и он неожиданно ударил меня. Потом рукой он похлопал меня и сердито сказал: «Не делай этого больше. Теперь забудь об этом и обязательно забей пенальти», — приводит слова ван Перси Voetbal International.

Напомним, в дополнительное время матча с Коста-Рикой ван Перси начал испытывать судороги. Ван Гал предупредил форварда, что заменит его, однако игрок отказался покидать поле, поскольку хотел принять участие в серии послематчевых пенальти. В итоге ван Перси реализовал свой удар. Нидерланды обыграли Коста-Рику со счётом 4:3 и вышли в полуфинал турнира.