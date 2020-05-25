Ван Перси рассказал, как ван Гал ударил его во время матча ЧМ-2014

Бывший форвард национальной команды Нидерландов Робин ван Перси рассказал про инцидент, который произошёл между ним и тогдашним главным тренером команды Луи ван Галом во время четвертьфинального матча с Коста-Рикой на чемпионате мира 2014 года.
«Когда основное время закончилось, мы собрались в сторонке, и он неожиданно ударил меня. Потом рукой он похлопал меня и сердито сказал: «Не делай этого больше. Теперь забудь об этом и обязательно забей пенальти», — приводит слова ван Перси Voetbal International.
Напомним, в дополнительное время матча с Коста-Рикой ван Перси начал испытывать судороги. Ван Гал предупредил форварда, что заменит его, однако игрок отказался покидать поле, поскольку хотел принять участие в серии послематчевых пенальти. В итоге ван Перси реализовал свой удар. Нидерланды обыграли Коста-Рику со счётом 4:3 и вышли в полуфинал турнира.
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