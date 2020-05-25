Матч ЛЧ привёл к 41 смерти от коронавируса, Загитову признали иконой стиля. Главное к утру

Алину Загитову признали олимпийской иконой стиля, Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид, Майк Тайсону предложат $ 20 млн за бой.
1. Хабиб – Макгрегору: ты величайший боец UFC в истории «Твиттера».
2. Теннисиста Басилашвили требуют отправить в тюрьму по подозрению в избиении бывшей жены.
3. Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля.
4. Гендиректор «Химок»: если не найдём спонсора, пойдём в ФНЛ.
5. Четыре футболиста «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку.
6. Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид.
7. Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы.
8. Сен-Пьер: бой с Хабибом – возможность стать легендой.
9. BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва.
10. Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» привёл к 41 смерти от коронавируса.
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